الغش في الإمتحانات: 3 سنوات سجنا للمترشح و10 سنوات للمؤطرين

جددت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية سامية منصوري التأكيد على أن ظاهرة الغش في الامتحانات خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط يعاقب عليها القانون.

وهو ما جاء به القانون رقم 20_06 الصادر سنة 2020. الذي يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة يعاقب عليها القانون حيث يعرض التلميذ إلى الإقصاء من الامتحانات لمدة عشر سنوات. وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

وأفادت منصوري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الامتحانات وبغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الامتحانات كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات. لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الامتحانات. حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها.

رمزي أحمد توميات

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