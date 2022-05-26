دعا المناضل من أجل حقوق الانسان، محرز العماري، الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لتحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من الحرية و الاستقلال.

و أوضح العماري, و هو الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن الأمم المتحدة مسؤولة حيال شعب الصحراء الغربية, مؤكدا على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15), المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

و شكلت هذه المناسبة فرصة ليذكر أن الثورة الجزائرية طرحت مفهوما شاملا للقضاء على النظام الاستعماري بجميع أشكاله, حيث حرصت على تمتين روابط الوحدة والتعاون في النضال التحرري الإفريقي, معتبرة أن تحرير القارة الإفريقية من الاستعمار الأجنبي جزء لا يتجزأ من نضال وكفاح الشعب الجزائري.

وأكد ذات المتحدث، على أن الجزائر عملت بمختلف الوسائل الإعلامية والدبلوماسية والسياسية على إشراك الشعوب الإفريقية في المد التحرري الثوري وانتهاج النموذج الجزائري في الكفاح التحرري لتحقيق حرية القارة ووحدتها.

و تم يوم امس إحياء يوم إفريقيا الذي يتزامن مع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية, المعروفة حاليا باسم الاتحاد الإفريقي, في وقت تسعى دول القارة جاهدة لمواجهة التحديات الأمنية و الصحية.

رمزي أحمد توميات

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