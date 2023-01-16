العقيد مراح: الجيش الوطني يحرص دوما على أمن المنشآت الطاقوية

قال العقيد مراح مصطفى، من مديرية الإعلام والإيصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، أن:” المنشآت الطاقوية مؤمّنة تأمينا شاملا. بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والإستثمارات المشتركة على أرض الواقع”.

وكشف العقيد مراح، خلال عرض قدمه بعنوان “جهود الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وتأمين المنشآت الطاقوية” أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وضعت برنامجا تحسيسيا دوريا لفائدة الأفراد المكلفين بالحماية حول مختلف المخاطر التي قد تشكل تهديدا مباشرا للمنشآت أو العاملين بها.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والقيام بمهامهم بكل إخلاص، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تنفيذ برامج تطوير القوات. بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة مع مختلف الشركاء.

علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته. فهذا ما يضمن من جانب آخر تأمين مناطق المنشآت الصناعية والإقتصادية والطاقوية الحيوية لاسيما في الجنوب الكبير.

كما عرف هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات من طرف اطارت سوناطراك. عرضوا من خلالها تجارب المجمع في مجابهة كافة أنواع التهديدات. والجهود المبذولة لرفع التحديات الجديدة بما فيها السيبرانية.

هذا وقد عرض ممثلو شركتي “ايني” الايطالية و”إكوينور” النرويجية. خبراتهما في مجال تأمين مواقع الطاقة بالجزائر, مؤكدين على جودة التعاون مع السلطات الجزائرية في هذا المجال.

وخلال هذا اليوم الاعلامي، تم عرض شريط وثائقي لعملية اعادة ترميم قناة ناقلة للنفط بواد سوف. من طرف وحدات المجمع في ظرف48 ساعة، التي تضررت من جراء الاضطرابات الجوية

رمزي أحمد توميات

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