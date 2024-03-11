العرباوي يُشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة

11 مارس، 2024

أشرف اليوم، بقصر الحكومة، الوزير الأول نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأبرز الوزير الأول الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وحرصه على إعطائها الزخم الذي تستحقه مع إعداد برنامج يسمو إلى عظمة الحدث الوطني الذي يحتفل به الشعب الجزائري هذا العام، وتكريس تقاليد الوفاء لتضحيات الشهداء وتخليد ذاكرتهم وكذا تثمين الموروث التاريخي الذي خلفه جيل نوفمبر لتعزيز ربط الأجيال الناشئة وجدانيا بالقيم السامية للثورة التحريرية المجيدة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

كما أضاف الوزير الأول بأن رسالة أول نوفمبر كانت مصدر إلهام  للكثير من الشعوب في العالم للتحرر من الاستعمار وانتزاع الحرية والاستقلال داعيا إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب منها في احياء هذه الذكرى المجيدة وتوسيع مظاهر الاحتفالات الى كامل ربوع الوطن، يضيف البيان.

وتتشكل اللجنة الوطنية من عدة قطاعات وزارية تتولى أمانتها الفنية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يختم البيان.

ش.ن

11 مارس، 2024

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