العرباوي يُشرف بالعاصمة على افتتاح أشغال الملتقى الدولي “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”

11 ديسمبر، 2023

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة، على إفتتاح أشغال الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات إجتماعية برهانات إقتصادية”.

و يأتي هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان, والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار إبراز أهمية المكتسبات التي من شأنها تعزيز التماسك والعدالة الاجتماعية والتكفل بانشغالات المواطنين، حيث يهدف إلى تثمين التجربة الجزائرية في مجال التكفل بمختلف شرائح المجتمع.

كما تتمحور فعاليات الملتقى حول مواضيع تخص التكفل بمختلف الفئات الاجتماعية من بينها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

شرف الدين عبد النور

11 ديسمبر، 2023

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