العرباوي يمثّل الرئيس تبون في قمة منظمة التعاون الإسلامي بغامبيا

توجّه اليوم الجمعة، الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى غامبيا، أين سيُمثل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي ستنعقد يومي 4 و5 من الشهر الجاري، بالعاصمة الغامبية بانجول.

و سيبحث المؤتمر، قضايا العالم الإسلامي السياسية، و على رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، و المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الحضارات.

شرف الدين عبد النور