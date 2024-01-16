العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين

16 يناير، 2024
العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين
العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين، ليو غوه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و تندرج هذه الزيارة حسب بيان مصالح الوزير الأول، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الصين في جويلية 2023.

و عقد الجانبان حسب ذات المصدر، جلسة عمل تم خلالها اجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها و آفاقها.

كما ثمّن الجانبان ما تم تحقيقه من مكاسب يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، و شدّدا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما في بعدها الإستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، يضيف المصدر ذاته.

 

شرف الدين عبد النور

16 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

27 أبريل، 2022
محمد عرقاب يستقبل سفير غينيا بيساو لدى الجزائر

محمد عرقاب يستقبل سفير غينيا بيساو لدى الجزائر

24 يوليو، 2023

ممثل رئيس الجمهورية في اجتماع بريكس يصل إلى جوهانسبورغ

21 أغسطس، 2023

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

7 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: