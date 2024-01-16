العرباوي يستقبل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين، ليو غوه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و تندرج هذه الزيارة حسب بيان مصالح الوزير الأول، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الصين في جويلية 2023.

و عقد الجانبان حسب ذات المصدر، جلسة عمل تم خلالها اجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها و آفاقها.

كما ثمّن الجانبان ما تم تحقيقه من مكاسب يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، و شدّدا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما في بعدها الإستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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