العرباوي يستعرض سبل دعم الجهود لتسريع التسوية السياسية بليبيا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه الدولة

5 فبراير، 2024

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد اليوم ببرازافيل، بالكونغو، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

و تم خلال المحادثات حسب بيان مصالح الوزير الأول، إستعراض تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تسريع مسار التسوية السياسية.

كما أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره الكبير لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدعم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، مشدّدا على ضرورة  استفادة الفرقاء الليبيين من التجربة الجزائرية في هذا المجال، لايجاد الصيغ المناسبة لإنهاء الازمة الليبية.

شرف الدين عبد النور

5 فبراير، 2024

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