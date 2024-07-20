العرباوي يحل بالعاصمة الغانية آكرا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية

العرباوي يحل بالعاصمة الغانية آكرا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية

حلَّ اليوم السبت ، الوزير الأول نذير العرباوي بالعاصمة الغانية آكرا، للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستنطلق أشغال الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية غداً الأحد 21 جويلية الجاري، بالعاصمة الغانية آكرا.

ش.ن