العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.

ونقل محمد مصطفى تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتقديره البالغ إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كل ما يقوم به من جهود دؤوبة لحشد الدعم الدولي في مختلف المحافل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكر وامتنان القيادة والشعب الفلسطيني لـرئيس الجمهورية على قراره القاضي بتسديد الشطر الثاني من مساهمة الجزائر في ميزانية السلطة الفلسطينية برسم السنة الجارية.

رمزي أحمد توميات