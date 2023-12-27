العرباوي يترأس اجتماعًا للحكومة و هذه مخرجاته

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الاسواق و استقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة.

كما تدارست الحكومة حسب بيان مصالح الوزير الأول، المقترحات الخاصة بتحسين و ترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات و ضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما تم التّشديد على أهمية تسريع و توسيع وتيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أوكسيد الكربون لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الاحيان الى العديد من الوفيات، والتي أمر رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 جانفي 2023.

و أخيرا استعرضت الحكومة الجهود المبذولة و مختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية، يختم المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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