العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة و البحث مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة و مشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية وذلك، تنفيذا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 افريل 2020، حسب ما افاد بيان لمصالح الوزير الأول.

كما تدارست الحكومة عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات و الاجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري و السياحي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، يضيف البيان.

ش.ن