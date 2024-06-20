العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة وهذه مخرجاته

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب و مدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ الحكومة درست أيضا في ذات الاجتماع عددا من التدابير المتعلقة بتجسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي التي أقرها رئيس الجمهورية.

و بحثت الحكومة أيضا سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي، وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة مهامها ويُمكِّن المنخرطين فيها من تسيير شؤونهم بنجاعة ومرونة، يضيف البيان.

وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء وضمان تسليمها في أقصر الآجال، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير هذه الوثائق وتسليمها لاسيما من خلال تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر كامل التراب الوطني، يختم بيان مصالح الوزير الأول.

كوثر غريبي