العرباوي: تكريس الحق في التنمية يرتبط بمعالجة الأوضاع المتدهورة في إفريقيا

20 نوفمبر، 2023

أكد اليوم الاثنين الوزير الأول، نذير العرباوي، على أن احتضان الجزائر لفعاليات الحوار القضائي الافريقي في دورته السادسة. يعكس الاهمية التي توليها الجزائر لحقوق الانسان بمختلف أبعادها.

وأوضح العرباوي، إن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الاوضاع المتدهورة في القارة الافريقية. و هو الأمر الذي تبنته الجزائر للمساهمة في معالجة الازمات عبر تغليب الحلول السياسة.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة منح الأولوية للبعد التنموي لتثبيت معالم السلم والاستقرار في افريقيا مبرزا أن الحوار القاري اصبح منبرا هاما من منابر النقاش حول التحديات. التي تواجهها في مجال حقوق الانسان و الشعوب.

وكذا سبل تعزيز اليات الحماية لتحقيق الهدف المشترك لتبادل الخبرات. في سبيل تعزيز العدالة في افريقيا.

رمزي أحمد توميات

20 نوفمبر، 2023

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