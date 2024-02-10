العرباوي: “تخرّج الدفعة الـ 52 للمدرسة الوطنية للإدارة تزامن مع تجسيد الجزائر لتحولها الاقتصادي والاجتماعي”

قال الوزير الأول نذير العرباوي، خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ 52 للمدرسة الوطنية للإدارة، اليوم، أن تخرج هذه الدفعة يأتي في الوقت الذي تجسد فيه الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، خيارها الإستراتيجي في تسريع تحولها الإقتصادي والإجتماعي، معتمدة في ذلك على مواهب أبنائها ورأس مالها البشري، الذي يتعين – حسب الوزير الأول- تعزيزه و تطويره وتثمينه بشكل طموح و أسرع و أعلى و أبعد، لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي و الإنساني.

كما أشار نذير العرباوي، في كلمته، إلى الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، من أجل التجسيد الكامل للمشروع الطموح الذي يهدف إلى إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها، مشيرا كذلك إلى تشديده باستمرار على أهمية التكفل الأمثل بالمورد البشري خاصة الفئة الشبابية.

و أضاف الوزير الأول، “أضيف إلى ذلك القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل ترقية الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين العموميين من خلال تعزيز العدالة الجبائية وتثمين الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية” .

شرف الدين عبد النور

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