العرباوي: الجزائر تتطلع لقمة عربية توافقية تعكس تطلعات الشعوب

اكد اليوم الأربعاء، ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة نذير العرباوي أن الجزائر تتطلع لقمة عربية توافقية، تعكس تطلعات الشعوب التواقة إلى المن والتآزر

و قال العرباوي في كلمة له على هامش انطلاق اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، :”نحن في أمس الحاجة لمقاربة متجددة للتعامل مع جدول أعمال حافل بالقضايا السياسية المختلفة بمقاربة ناجعة وايجابية”.

وأردف ذات المتحدث بالقول :”تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا“ ورفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة”.

كما رحّب ممثل الجزائر بالوفود، حيث قال :”أرحب بإخواننا العرب في بلدكم الثاني الجزائري لا سيما ونحن نتأهب لإحياء الذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية الوطنية المجيدة”.

وللتذكير، فقد انطلقت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، اليوم الأربعاء، أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

ليديا كبيش

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