العدالة تشرع في حجز ممتلكات رجل الأعمال المسجون علي حداد

23 فبراير، 2022

 

شرعت العدالة، اليوم الأربعاء،  في عملية حجز، ممتلكات علي حداد، المتهم والمحكوم عليه في قضايا فساد مالي.

و قالت مصادر موثوقة  أن مصالح العدالة مدعومة بقوات الأمن، نفذت اليوم حكما فضائيا، وحجزت فيلا ملك لعلي حداد، تقع بحي بوارسون، بالأبيار أعالي العاصمة.

وتقع الفيلا في حي راقي ، ببلدية الابيار، في الطريق الذي تتواجد به عدة سفارات، منها سفارة دولة عمان وسفارة البرازيل.

وذكرت المصادر  أن مصالح الأمن منعت على عائلة علي حداد التي كانت تقيم في ذات الفيلا حمل أو إخراج أي شيء من الفيلا المحجوز عليها.

و أوضحت المصادر ذاتها، أنه من بين اثاث الفيلا لوحات فنية وتماثيل بقيمة مالية خيالية، تتجاوز 2 مليار سنتيم، للوحة الواحدة يُرجح أن تكون الفنانين كبار، و ذات قيمة فنية كبيرة.

كما علمت شرشال نيوز أن مسؤولين سامين آخرين رهن الحبس، مسّتهم ذات العملية

وليد ب

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