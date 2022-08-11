العالم بلقاسم حبّة يفتتح أول جامعة خاصة في الجزائر

أعلن العالم الجزائري بلقاسم حبة، عن إفتتاح أول جامعة خاصة في الجزائر باسم “معهد نوميديا للتكنولوجيا”، يقع مقرها ببلدية الرحمانية في الجزائر العاصمة.

وتحصلت الجامعة الخاصة بصفة رسمية على رخصة الاعتماد من وزارة التعليم العالي، حسبما أفاد به منشور للسفارة الأمريكية لدى الجزائر عبر موقعها الرسمي على فايسبوك.

ويعد برنامج الليسانس في علوم الكمبيوتر فريدا من نوعه في شمال افريقيا من حيث جودة المحتوى والنهج العلمي لتعليم الطلبة الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى تعليم الطلبة الأمن السبيراني والأنظمة المستقلة و”كلود كومبيتينغ” .

كما يتم التدريس باللغتين الفرنسية والانجليزية خلال العامين الأولين، بينما يكون التدريس باللغة الانجليزية فقط خلال سنة التخصص أي السنة الثالثة.

وتتمثل فلسفة الجامعة في دمج مرونة النظام التعليمي الأمريكي وتكييفه مع منهجية التدريس المحلية، أي أن الطلبة يختارون تخصصهم فقط خلال الفصل الدراسي الرابع، كما أنهم غير مقيدين بنقاط البكالوريا لدراسة تخصصات معينة .

وتعد منطقة الرحمانية التي تحتضن مقر الجامعة، جزء من منطقة تطورها الجزائر لتصبح مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويشمل جامعة سيدي عبد الله ومركز المؤسسات الناشئة.

ليديا كبيش

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