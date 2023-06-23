العاصمة: مصالح الأمن توقف أربعة أشخاص بجناية احتجاز فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة، بعد معالجتها للقضية، من توقيف الأشخاص البالغ عددهم 4 في قضية جناية ابعاد و اختطاف شخص عن طريق العنف و التهديد و الاستدراج و تعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب، و تسليم و عرض المخدرات المؤثرات العقلية على قاصر، حسب ما اورده بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.
و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، على إثر تقدم شخص إلى مقر ذات الفرقة للتبليغ عن تعرض ابنته القاصرة إلى الاستدراج، الاختطاف و الاحتجاز متبوع بالتحريض على الفسق و فساد الأخلاق.
بعدها، باشرت ذات المصلحة التحريات في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث أفضت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين بعد استغلال معلومات قدمتها الضحية القاصر، أين تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، يضيف بيان الأمن.
و تم في الأخير تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.
شرف الدين عبد النور