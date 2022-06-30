أصدرت اليوم الخميس، المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا هاما بخصوص غلق وتحويل حركة المرور على مستوى العاصمة.

وجاء في نص البيان:”عملا بأحكام المقررات الصادرة عن السيد والي ولاية الجزائر، المتعلقة بغلق وتحويل حركة المرور، من يوم 01 جويلية 2022، من الساعة 00:00 سا إلى يوم 06 جويلية 2022 على الساعة 00:00 سا، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني، سواق المركبات والدراجات، عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور”.

وكشف ذات الييان أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الشمالي (الطريق الوطني رقم 11) في الاتجاهين، على مستوى نقطة التقاء الطريقين الإجتنابيين الجنوبي و الشمالي (جسر كوسيدار- الدار البيضاء) إلى غاية محطة تحلية مياه البحر (الحامة/ بلوزداد)، على مسافة 16 كلم، وكذا كل المنافذ المؤدية له.

كما سيتم تحويل مسار الوافدين بإتجاه الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء – بن عكنون، وتحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة، نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش، ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي و من ثم الى الطريق الاجتنابي الجنوبي.

بالإضافة إلى تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة، عبر نهج جيش التحرير الوطني، نحو محول عيسات إيدير المؤدي إلى ساحة أول ماي، وكذا تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون – الدار البيضاء، نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباش جراح باتجاه نفق وادي أوشايح.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين إلى اتباع إرشادات رجال الأمن المتواجدين على طول المسار، كما تضع الأرقام 48-15 و17 وكذا منصاتها الرقمية، تحت تصرف المواطنين.

وأشارت ذات المصالح، الى أنه أي تحيين أو تغيير في مواقيت الغلق و الفتح سيتم إعلام المواطنين به في حينه.

رمزي أحمد توميات

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