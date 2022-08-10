العاصمة: شرطة سيدي امحمد تحجز صفيحة من القنب الهندي

10 أغسطس، 2022

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، بمعالجة قضية الحيازة لغرض المتاجرة في المخدرات “قنب هندي”  والحياة على سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، فإن العملية التي تمت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت على إثر دوريات لعناصر الفرقة بأحد شوارع إقليم الاختصاص أين لفت انتباههم شخصين محل شبهة على متن دراجة نارية.

وعليه تم توقيف المعنيان للمراقبة، حيث وبعد إجراء عملية التلمس القانونية وتفتيش الدراجة النارية، تم ضبط بحوزتهما على صفيحة من القنب الهندي تزن 110.85 غرام، سلاح أبيض محظور، مبلغ مالي قدره 64000 دج مع حجز الدراجة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان.

ليديا كبيش

10 أغسطس، 2022

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