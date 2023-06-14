العاصمة: سارقو الشركة الخاصة لصناعة الحفاظات في قبضة الأمن

14 يونيو، 2023

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثالث بابا علي لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة من توقيف 3 أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة باستحضار مركبة ذات محرك ،التعدد و كذا استغلال ظرف الليل ، إضافة إلى الكسر والتسلق متبوع بإخفاء أشياء مسروقة و عرقلة مهام قوات الشرطة أثناء تنفيذ أمر قضائي، حسب ما اورده بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و تتمثل قضية الحال حسب ذات البيان ، في استولاء الفاعلين على 146 علبة من داخل مخزن شركة خاصة لصناعة الحفاظات بإقليم الاختصاص.

وأفضت العملية بعد التحريات التي قامت بها المصلحة، إلى توقيف الفاعلين الثلاث، مع ضبط و حجز مبلغ مالي قدر ب 332,000 دج من عائدات مبيعات المسروقات، و كذا الشاحنة المستعملة في جناية السرقة، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة بوفاريك بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

14 يونيو، 2023

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