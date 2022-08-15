العاصمة: توقيف 3 أشخاص واسترجاع 5 مركبات مسروقة

15 أغسطس، 2022

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بتوافر ظرف الليل وباستحضار مركبة مع العود، التّزوير واستعمال المزوّر، المشاركة، التستُّر وحيازة أغراض مسروقة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فإن عناصر الشرطة استغلت كل الإمكانيات التقنية المُتاحة، حيث أسفر الأمر عن تفكيك وتوقيف عناصر شبكة إجرامية، تتكوّن من ثلاث أشخاص مسبوقين قضائيا، واسترجاع خمس مركبات نفعية محل سرقة.

في حين تمّ حجز مركبتين تُستعملان في السرقة، ست مفاتيح مصنّعة ومهيأة لسرقة المركبات وثلاث هواتف نقّالة، يضيف ذات البيان.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.

رمزي أحمد توميات

15 أغسطس، 2022

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