العاصمة: إفتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، على مراسم افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، والتي حملت إسم “كلنا غزة” بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والتي تنعقد على مستوى قاعة المحاضرات لولاية الجزائر (EX CPVA).

و عرفت الأشغال حضور أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، الولاة المنتدبون، ممثل رئيس مجلس الأمة، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، رؤساء وأعضاء المجلس الشعبي الولائي السابقون، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، إطارات الولاية وأسرة الإعلام. حسب بيان ولاية الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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