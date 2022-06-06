الطيب شباب: رئيس الجمهورية أعطى ملف العقار رؤية جديدة

6 يونيو، 2022

أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب، على أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى ملف العقار رؤية جديدة بمنطق تجاري بناء على نجاعة المشاريع.

وأفاد شباب  في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الرئيس تبون يريد أن يتفادى كل النقائص. مقترحاً إنشاء وكالات متخصصة بحسب طبيعة كل عقار كالأراضي المتخصصة في الفلاحة والسياحة والصناعة.

وثمن ذات المتحدث، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير فيما يخص التحرير الكلي لمسار المشاريع الإستثمارية من البيروقراطية. وإعتماد منطق تجاري في التعامل مع ملف العقار وإعطائه رؤية جديدة.

ليديا كبيش

6 يونيو، 2022

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