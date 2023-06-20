الطيب زيتوني يستقبل الوزير الإيطالي للمشروعات وصنع في إيطاليا

20 يونيو، 2023

استقبل اليوم الثلاثاء وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، الوزير الإيطالي للمشروعات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو والوفد المرافق له، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حسب ما اورده بيان وزارة التجارة.

و أكد الوزير زيتوني خلال اللقاء، على أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، داعيا لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين، خاصة وأن حجم التبادلات بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار، حسب ذات المصدر.

من جهته أشاد الوزير الإيطالي أدولفو أورسو، بمتسوى العلاقات الجزائرية والإطالية، مؤكدا أن الجزائر تُعد شريكا استراتيجيًا لإيطاليا، معربا عن شكره باختيار بلاده كضيف شرف الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي، يضيف البيان.

وأعرب الوزيران في نهاية اللقاء، عن تقديرهما للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين، وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقات في المستقبل، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

20 يونيو، 2023

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