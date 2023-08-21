الطيب زيتوني يدعو المستوردين نحو إنتاج المستلزمات المدرسية محليا

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم أمس الاحد بالجزائر بالعاصمة، بدعوة لمستوردي المستلزمات المدرسية إلى التحول لإنتاجها محليا، مبرزا وجود تجارب ناجحة في هذا المجال..

وأكد زيتوني أن وزارة التجارة لديها ”خارطة طريق” لتحقيق ذلك، لافتا أن ذلك سيكون عبر “تشديد” منح رخص استيراد الأدوات المدرسية، انطلاقا من السنة القادمة، بهدف فتح أبواب الاستثمار المحلي وعقد شراكات دولية، و هذا خلال إشرافه على انطلاق معرض للمستلزمات المدرسية بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

كما يريد بهذا الخصوص تحويل الـ 155 مليون دولار التي وجهت لاستيراد المستلزمات المدرسية، إلى استثمارات لخلق قيمة مضافة في الجزائر”أفاد الوزير, مذكرا أن الجزائر تنتج حوالي مليار قلم في السنة، وهو ما يكفي, حسبه, “لسد حاجيات السوق الوطنية، ويفتح المجال نحو التصدير”.

و اضاف الوزير بضرورة مساهمة مستوردي ومنتجي المستلزمات المدرسية في إنجاح الدخول المدرسي 2024/2023، عبر خفض الأسعار, داعيا اياهم إلى “ضمان تقارب أسعارهم على الأقل بعد أن تم تسجيل فارقا في سعر الكراريس يصل إلى 42 دج”.

حيث أشار الوزير إلى أن أسعار الورق على المستوى الدولي انخفضت بـ 50 بالمائة، كما تراجعت أسعار النقل البحري ”بنسبة كبيرة جدا”، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى خفض أسعار المستلزمات المدرسية في السوق المحلية.

وأفاد أن دائرته الوزارية بدأت التحضير للدخول المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية “في وقت متقدم هذه السنة”، حيث تم منح رخص الاستيراد في شهر مارس الفارط، كما جاء به الطيب زيتوني .

وكشف زيتوني عن تنظيم 83 معرضا للمستلزمات المدرسية عبر كل ولايات الوطن، وكذا ثلاثة معارض جهوية في العاصمة، قسنطينة ووهران موازاة مع اطلاق هذا المعرض ، حتى يكون المنتوج متوفر.

من جهة اخرى ولضمان توفر هذه المنتجات تحسبا للدخول المدرسي، تجدر الإشارة إلى أن زيتوني اجتمع مطلع الشهر الجاري بمنتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية.

سهام.ق

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