الطيب زيتوني يدعو إلى العمل لتعزيز حضور الجزائر على الساحة الاقتصادية الدولية

ترأّس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المُكلّفة بإعداد البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.

وشدّد الوزير زيتوني، على أهمية اتباع معايير دقيقة لضمان مشاركة فعالة ومثمرة في هذه التظاهرات، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة اختيار الشركات المصدرة بعناية، بحيث تكون تلك الشركات قادرة على تمثيل الجزائر بأفضل صورة وتحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركات، مشدّدا على ضرورة تقييم مشاركة المتعاملين الجزائريين في الطبعات الأخيرة من التظاهرات الاقتصادية، بهدف تحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد الطيب زيتوني، على أهمية اختيار الدول مما يمكن من فتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات الجزائرية، مشيرا في هذا الإطار، إلى أهمية أخذ البعد الإفريقي في الاعتبار عند اختيار التظاهرات الاقتصادية، خاصة في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي.

وأبرز الوزير زيتوني، أن تشريف الجزائر في هذه الفعاليات يتطلب التحضير الجيد والتنظيم المحكم، مع التركيز على تقديم صورة مشرفة عن القدرات الاقتصادية للبلاد، داعيا جميع أعضاء اللجنة إلى العمل بجدية وتفانٍ لتعزيز حضور الجزائر على الساحة الاقتصادية الدولية.

شرف الدين عبد النور