الطبعة 16 لمسابقة “نجمة الإعلام”: “أريدُ” تذكّر الصحفيين بآخر آجال لتقديم ترشيحاتهم (بيان)

ثلاثة أسابيع فقط تفصلنا عن آخر أجل لإيداع الترشيحات لمسابقة نجمة الاعلام 2023، تدعو ” اريد” الصحفيين الذين أكملوا أعمالهم والراغبين في المشاركة في المسابقة إلى تقديم أو إيداع ترشيحاتهم وذلك قبل يوم الخميس 24 اوت 2023على الساعة الخامسة مساءا .

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “اريد” طريقة ترشح مبتكرة، من خلال فتح منصة مخصصة والتي يُمكن من خلالها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطين http://ore.do/media-star-participation و https://mediastar.ooredoo.dz (شرط ان لا يتجاوز حجم ملف الترشح اكثر من 80 ميغا اوكتي) ثم ملئ الاستمارة و تحميل الوثائق اللازمة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي (تسجيلات صوتية و الفيديو).

كما يُمكن للمترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني Rpubliques@ooredoo.dz

يُمكنهم كذلك إيداع أعمالهم في مختلف مقرات “اريد” المتواجدة في العناوين الآتية:

المقر المركزي: 66، شارع أولاد فايت، الشراقة، الجزائر العاصمة.

66، شارع أولاد فايت، الشراقة، الجزائر العاصمة. منطقة الغرب: المديرية الجهوية لـ”اريد” : تعاونية ابن سينا، تجزئة رقم 137-(Point du Jour) وهران.

المديرية الجهوية لـ”اريد” : تعاونية ابن سينا، تجزئة رقم 137-(Point du Jour) وهران. منطقة الشرق: المديرية الجهوية Ooredoo: المنطقة الصناعية بالماPalma) )، قسنطينة.

فيما يخص المترشحين الذين يشتغلون خارج ولايات الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، فبإمكانهم أيضا إيداع أعمالهم على مستوى فضاءات أريد.

تجدر الإشارة أن مسابقة “نجمة الإعلام” مفتوحة للأعمال باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية التي نُشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين الاثنين 12 سبتمبر 2022 والخميس 24 اوت 2023.

يستوجب أن تتناول الأعمال الموضوع الرئيسي ꞉″ الرّقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق “، والذي يتطرق لاسيما إلى المواضيع الثانوية التالية꞉

أثر الرّقمنة على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؛

أثر الرّقمنة على التطور البيئي في الجزائر؛

رقمنة الإجراءات والوثائق الادارية في الجزائر؛

المؤسسات التكنولوجية الناشئة والرّقمنة في الجزائر؛

الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية؛

المصادقة والتوقيع الالكتروني؛

خلق المحتوى الرقمي المحلي ووسيلة البث.

للمزيد من المعلومات حول هذه المسابقة، يرجى من الصحفيين الاتصال بدائرة العلاقات العامة عبر البريد الإلكتروني(rpubliques@ooredoo.dz)

حظ موفق للجميع!

مديرية الشؤون المؤسساتية

دائرة العلاقات العامة

قانون مسابقة نجمة الاعلام 2023

ملف الترشح لمسابقة نجمة الإعلام 2023



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