الطالب عمر يؤكد: الجيش المغربي يتكبد خسائر فادحة ميدانيا

أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر، عضو الامانة الوطنية عبد القادر الطالب عمر، على أنّ الجيش المغربي يتكبّد خسائر فادحة ميدانيًا.

وأفاد، الطالب عمر لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن الرباط تسعى للتسترّ على هذه الحقيقة عبر تكريس سياسة التعتيم، والاستقواء بصفقات المخزن مع الحليف القديم الجديد الكيان الصهي وني.

وأوضح ذات المتحدث قائلا :”إنّ النظام المغربي ما يزال في تعنت وغطرسة”، مهاجمًا إصرار المخزن على عقد تحالفات مع دولة الكيان ومقايضته القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية زمن الرئيس الأمريكي السابق.

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ مواقف النظام المغربي ترهن تحركات الأمم المتحدة والمبعوثين الشخصيين لأمين الهيئة الأممية، وهذا لا يؤشر على تغيير حقيقي في ممارسات الأمم المتحدة.

وكشف الطالب عمر أن جبهة البوليساريو وضعت برنامجا شاملا بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها دي ميستورا إلى المنطقة، لكن المبعوث الشخصي لغويتيرش لم يزر الأراضي المحتلة، ما أبقى جزءًا ناقصًا ولم يسمح لدي ميستورا بملامسة كل الحقائق على الأرض، مضيفا بالقول:”ظهر من هو المعرقل ومن يخرج عن الإطار الأممي”.

كما جدد المسؤول الصحراوي التأكيد على استعداد الجبهة الشهبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في سبيل بلوغ حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربية على أساس مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومقاصد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وقال السفير الصحراوي: “نرفض الاحتلال ونريد إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، كما نعبّر عن إرادتنا لبناء الدولة الصحراوية وإقامتها على الأراضي الصحراوية، وهذا هو المطلب الملموس الذي يناضل من أجله الشعب الصحراوي المتمسك بحقوقه غير القابلة للمساومة ، والمصمّم على مواصلة الكفاح في الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة”.

ليديا كبيش

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