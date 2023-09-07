الطالب بن قداش يشكر الرئيس تبون: لقد أوفى أبو الجزائر بما وعدني به

اعرب الطالب المتفوق في شهادة البكالوريا لدورة 2022\2023، محمد الأمين بن قداش، عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد أن استفاد من منحة دراسية كاملة خارج الجزائر.

ونشر صاحب المرتبة الأولى وطنيا عبر حسابه على انستغرام رسالة الشكر التي جاءت كالتالي: “بسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-وبعد: أنا، الطَّالب محمَّد الأمين بن قداش، أتَوجَّه بشكر كبير لسيدي رئيس الجمهوريَّة الجزائريَّة السَّيد عبد المجيد تَبُّون الذي طلبتُ منه منحةً دراسيَّة كاملة للدِّراسة خارج الجزائر، فما كان منه إلّا أن وعدني بتحقيق ذلك. وكذلك كان؛ لقد أوفى أبو الجزائر بما عاهد عليه ابنه”.

وأضاف بن قداش بالقول: “كما أشكر كثيرا وزير التَّعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري الذي سَهِر هو وطاقمه على تنفيذ أمر رئيس الجمهورية على أَتَمِّ وأكمل وجه، فلم يدَّخروا أي جهد لتسييرِ وتيسيرِ كلِّ الإجراءات المتعلِّقة بالمنحة الدِّراسيَّة”.

وتابع الطالب المتوفق قائلا: “شكرا لكل من ساهمَ مِن قريب أو بعيد في تحقيق هذا الأمر. سأحرِص بإذن الله تعالى على طلب العلم النافع حتَّى أُساهِمَ مع أبناء الجزائر في رُقيِّ وطنِنا الحبيب عاشت الجزائرُ بأبنائها مُسْلِمةً قويَّةً عزيزةً مزدهرة”.

ليديا كبيش

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