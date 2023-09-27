الصيدلية المركزية للمستشفيات: تزويد المؤسسات الصحية عبر البلاد تتم بصفة مستمرة

عقد سمير فرحات، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات ، ندوة صحفية أمس الثلاثاء، في مقر المؤسسة بالعاصمة. خلال هذه الندوة، تم استعراض المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، الذي يهدف إلى ضمان توفير الأدوية لجميع المؤسسات الصحية في البلاد.

وفيما يتعلق بأداء الصيدلية المركزية للمستشفيات، تم تسجيل انتعاش كبير خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الأعمال 106 مليار دينار جزائري في الفترة من 01 جانفي إلى 21 سبتمبر 2023. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 54.3 مليار دج، مسجلاً زيادة بقيمة 32 مليار دج مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في توفير الأدوية بكميات كافية وفي الوقت المناسب.

كما صرح المدير العام على أنه لا يوجد نقص في توفير الأدوية، وأكد أن عملية تزويد المؤسسات الصحية عبر البلاد تتم بصفة مستمرة وتكون تحت تصرف الممارسين الطبيين لضمان تقديم العلاج الفعّال للمرضى.

ومن الجدير بالذكر أن حجم المشتريات لأدوية السرطان بلغ 44 مليار دج حتى 21 سبتمبر 2023، ممثلاً 39% من إجمالي المشتريات، بينما تم تخصيص 29 مليار دج لأدوية أمراض الدم، والتي تمثل 66% من المشتريات الكلية. ومن المتوقع أن تصل هذه الأرقام إلى 140 مليار دج بحلول نهاية عام 2023.

أما بالنسبة لمصادر الأدوية، فقد بلغت نسبة الأدوية المنتجة محلياً 39% (43 مليار دج)، بينما بلغت الأدوية المستوردة 61% (67 مليار دج).

كما يتوقع أن تصل مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى 125 مليار دج بنهاية عام 2023، مع تسجيل تطور ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل توسع المؤسسات الصحية وإدخال منتجات جديدة في النظام العلاجي، بما في ذلك المنتجات البيولوجية.

وفي الأخير أبرز سمير فرحات الجهود المبذولة من قبل الصيدلية المركزية لتحسين وتطوير أدائها من خلال اعتماد نظام الرقمنة وإدخال نظام العمل بسند الطلبات الالكترونية قصد ضمان التكفل بالحاجيات المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات الصحية.

خديجة مقداد

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