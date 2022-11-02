الصومال تدعو الدول العربية لإعفاءها من الديون

دعا اليوم الأربعاء الرئيس الصومالي، حسن الشيخ المحمود، قادة الدول العربية، لمساعدة بلاده في الإعفاء من الديون، والتي تشكل عائقا في إقامة الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وقال المحمود في كلمة له خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربية :”نحن في أشد الحاجة إلى دور أشقائنا في مسيرة اعفاء الديون والتي تتعلق البعض منها بدول عربية نطلب منها اعفائنا من هذه الديون”.

ودعا الرئيس الصومالي، قادة الدول العربية، إلى التواصل مع الدول التي لها ديون لبلاده، لاعفائهم منها مبرزا أن بلاده تمتلك الكثير من الثروات التي يمكن استغلالها لمواجهة تفاقم الأزمة الغذائية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية

كما كشف ذات المتحدث أن بلاده قد أجرت اصلاحات في النظام المالي، ووضعت سياسات تتماشى مع المعايير المالية الدولية.

في حين تطرق الرئيس الصومالي، الى حجم المعاناة الناجمة عن الجفاف الحاد المستمر لـ5 مواسم، مما أدى إلى موت الماشية وتسبب في أزمة غذائية حادة .

وأشار المحمود إلى أن بلاده وفي إطار البحث عن الحلول، قامت بإنشاء وزارة تعنى بشؤون البيئة والتغير المناخي.

من جهة اخرى دعا الرئيس، إلى دعم الدول العربية، لاقامة مؤسسات الدولة والمساهمة في دعم الصومال لمواصلة تنفيذ برامج الدولة واعفاء الديون والاستثمار والبناء.

كما لفت المحمود، الى استراتيجية بلاده، في مواجهة الحركة الارهابية، والتي تشمل 3 محاور، وهي المواجهة العسكرية والحرب الاقتصادية والحرب الفكرية، مبرزا أن هذه المعركة التي يخوضها الصومال تتطلب الكثير من الموارد، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وهي وجود الصومال خال من الارهاب يتمتع بالامن والإستقرار. وتصالحه مع نفسه ومع العالم وإستعادة دوره المعهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي، يضيف ذات المتحدث.

ليديا كبيش

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