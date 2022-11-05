الصندوق الوطني للسكن يتجه نحو التحوّل إلى بنك

5 نوفمبر، 2022

ينظّم الصندوق الوطني للسكن قريبا جمعية عامة غير عادية قصد الاعتماد النهائي لقانونه الأساسي الذي يجسد تحويله إلى بنك, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة المالية.

وجاء في البيان : “تبعا للقرار الصادر عن مجلس النقد والقرض خلال جلسته المنعقدة يوم 2 نوفمبر 2022 والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للسكن, سيتم عقد جمعية عامة غير عادية للاعتماد النهائي للقانون الأساسي الجديد للصندوق الوطني للسكن (شركة أسهم) والذي سيجسد تحويله إلى بنك”.

كما سيعقد مجلس إدارة البنك الوطني للسكن اجتماعا يخصص لاعتماد مخطط العمل المتعلق بهيكلة البنك, وذلك بوضع لوائح التسيير ونظام معلوماتي, كما سيتم إعداد برنامج لتهيئة المرافق السابقة للصندوق من أجل تحويلها الى وكالات بنكية, يضيف نفس المصدر.

فايزة سايح

5 نوفمبر، 2022

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