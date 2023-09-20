الصندوق الوطني للتقاعد يطلق خدمة “تذكرتي “الالكترونية لمعرفة تفاصيل التقاعد بسهولة

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد CNR عن خدمة جديدة بعنوان “تذكرتي” ، تسمح لمستخدمي تطبيق التقاعد على الهواتف المحمولة بالحصول على تذاكر إلكترونية عن بعد، بالإضافة إلى معرفة الجدول الزمني لدورهم في الوكالة المحلية. وتتيح هذه الخدمة أيضًا معرفة تفاصيل التذكرة، مثل عدد المنتظرين وعدد الأشخاص الذين تم خدمتهم.

يمكن للمستخدمين أيضا الاطلاع على الميزات الجديدة المضافة في آخر تحديث للتطبيق من خلال القناة الرسمية للصندوق على تلغرام t.me/cnralgerie، وأيضًا عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في الصورة.

ومن جهة أخرى، تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين منذ بداية العام الجاري بلغ 78 ألف متقاعد، وهم من مختلف القطاعات واستوفوا الشروط القانونية للتقاعد.

وتمت معالجة 13 ألف طلب إحالة على التقاعد من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، معظمهم من القطاع الاقتصادي، حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات بمعاشات متفاوتة.

كما تمّت الموافقة على 78 ألف طلب إحالة على التقاعد منذ بداية العام حتى نهاية شهر جوان الماضي، مما يفتح الباب للتوظيف الخارجي أو الترقية الداخلية لشغور وظائفهم. ولموظفي قطاع التربية الوطنية، من المتوقع أن يكون بإمكانهم تقديم ملفاتهم في شهر سبتمبر المقبل.

خديجة مقداد

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