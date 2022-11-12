الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا توضيحيا حول تعليق منح ومعاشات المتقاعدين 

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد، بيانا توضيحيا حول تعليق منح ومعاشات المتقاعدين قال فيه:” أن التجديد الدوري للوثائق إلزامي من أجل تفادي تعليق منح ومعاشات التقاعد.”

ودعا الصندوق المعنيين الى لتقرب من وكالاتهم المحلية لتجديد وثائقهم لاستمرار صب منح ومعاشات التقاعد.

وكشف الصندوق، ات الوثائق الضرورية التي يجب تجديدها بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المباشر، تتمثل في شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

كما ذكر صندوق التقاعد، الوثائق اللازم تجديدها بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول حيث على الأرملة جلب شهادة عدم الزواج وشهادة عائلية للحالة المدينة تحمل بيانات هامشية. والبنت اليتيمة البالغة، شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة أي نشاط.

أما اليتامى البالغين، فمن الضروري جلب شهادة مدرسية أو شهادة تكوين. والابن العاجز عن العمل، شهادة عائلية وشهادة عدم ممارسة أي نشاط.

كما دعا المتقاعدين أو ذوي الحقوق، إلى التقرب من وكالتهم المحلية لتجديد الوثائق لاستمرار صب منح ومعاشات التقاعد.

وأوضح صندوق التعاقد أنه في حالة التعليق فإن رفعه وإعادة صب المنح ومعاشات التقاعد يتم بعد إيداع المتقاعد للوثائق اللازمة.

ليديا كبيش

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