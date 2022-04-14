كشف المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي أن مخلفات الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2021 والتثمين السنوي لسنة 2022، سيكون في شهر ماي المقبل.

وأوضح عبدلي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي ان صب مخلفات الزيادات في منح المتقاعدين، سيكون حسب الرزنامة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن المتقاعدين الذي يتقاضون 30 الف دينار اوأقل تم إعفاءهم من الضريبة على القيمة المضافة كما إستفاذ الذين يتقاضون أزيد من 30 الف دينار من تخفيضات حيث مست العملية مليون و 6 الاف متقاعد.

وكشف ضيف التلفزيون، أن هذه العملية كلفت الجزينة العمومية 2.8 مليار دينار شهريا اي ما يقارب 33 مليار دينار سنويا، مبرزا انه تم تسجيل 130 ألف متقاعد جديد سنويا.

وفيما يتعلق بالزيادات في معاشات المتقاعدين التي اقرها رئيس الجمهورية، فكشف عبدلي أنه تم رصد لها 90 مليار دينار مؤكدا أن الزيادة تمس المنتسبين لصندوق التقاعد بدرجات متفاوتة وبأثر رجعي من ماي 2021.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...