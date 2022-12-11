الصناعة التقليدية ثروة حقيقية معزّزة للسياحة في الجزائر

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي بغرداية، خلال إشرافه على افتتاح معرض لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والحرف، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف، بولاية غرداية على هامش الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، أن قطاع الصناعة التقليدية من الضروري أن يكون رافعة لتطوير وترقية التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الإقتصادية والسياحية لبلادنا.

وأشار ياسين حمادي إلى أن التظاهرة ستساهم بشكل فعال في تعزيز الجاذبية السياحية بمنطقة غرداية، علاوة على تدعيم أسس تنمية هذا النشاط الإقتصادي.

و أكد وزير السياحة، أن هذا المعرض يعتبر فضاء ووسيلة للحرفيات والحرفيين لتسويق منتوجاتهم، و فرصة لتبادل الرؤى والخبرات،منوها إلى أهمية فتح غرف للصناعة التقليدية والحرف على مستوى الولايات الجنوبية الجديدة، إستجابة لتطلعات الحرفيين،وفقا لمدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف.

حورية سعداوي

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