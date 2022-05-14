أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي و كذا ممثلو الدول المشاركة في المنتدى السنوي للجنة ال 24 الأممية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار مجددا على الضرورة الملحة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

خلال اليوم الثاني للمنتدى السنوي للجنة ال 24 المنظم بعاصمة سانت لوسيا, كاستريس, من 11 إلى 13 مايو الجاري أكدت الأغلبية الساحقة للمشاركين من المناطق الثلاث الداعمة لمكافحة الاستعمار: افريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال مداخلاتهم في الجلسة المخصصة لقضية الصحراء الغربية.

أجمع ممثلو الدول المشاركة أن “مسار تصفية الاستعمار لم يستكمل بعد”, مؤكدين أن “الأمر يُمثل مصدر قلق حقيقي” في الوقت الذي تستهل فيه الأمم المتحدة السنة الثانية للعشرية الدولية الرابعة للقضاء على الاستعمار.

في كلمته بالمناسبة, أكد السفير العرباوي أن الجزائر “باعتبارها أمة صنع مصيرها نضال مؤسسيها من أجل الحرية و التحرر و كون قناعتنا الراسخة و التزامها بالدفاع دون هوادة عن حق كل الشعوب في تقرير مصيرها بحرية لطالما تمسكت و ستظل متمسكة بمهمة تصفية الاستعمار النبيلة”.

كما ذكّر بتجذر قيم الحرية و النضال من أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر, معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار بالرغم من كون الصحراء الغربية مصنفة منذ 1963 كإقليم غير مستقل و هو وضع أكدته اللائحة 2229 سنة 1966 من خلال منح الشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير و الاستقلال.

و ذكر أيضا ب “الدور الحاسم” للاتحاد الافريقي الذي “سعى دوما للمساهمة في جهود السلام في الصحراء الغربية و آخر مثال على ذلك كان في مارس 2021 خلال انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الأمن الخاصة بالصحراء الغربية”.

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في ذات السياق, ركز على “عجز و عدم قدرة المينورسو على مراقبة وضع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و تبقى البعثة الأممية الوحيدة التي تفتقر إلى تشكيلة خاصة بمراقبة حقوق الانسان”.

كما أشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك “سوى سبيل واحد يجب اتباعه ألا وهو استئناف المفاوضات المباشرة بنية حسنة بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو من أجل حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

الدعوة إلى تسريع مسار انهاء الاستعمار في الصحراء الغربية

من جهتها دعت وفود كوبا وبوليفيا وتيمور الشرقية وفنزويلا وأنغولا وبليز وإندونيسيا وبوتسوانا والمكسيك ناميبيا الحاضرة في الندوة الى ضرورة تسريع مسار انهاء الاستعمار في الصحراء الغربية عبر اجراء استفتاء تقرير المصير, مؤكدين تمسكهم باللائحة 1514.

و دعت الوفود طرفي النزاع البوليساريو والمغرب إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ودون تأخير أكثر تحت رعاية الأمم المتحدة.

و أكدت أن خرق وقف اطلاق النار في نوفمبر 2020 من طرف المغرب يعرقل المسار السياسي للتسوية السياسية للنزاع ويمثل تهديدا لاستقرار المنطقة.

و ذكروا بحق الشعب الصحراوي في الاستفادة من مواره الطبيعية بموجب لوائح الأمم المتحدة في هذا المجال.

و شدد ممثلو الدول الافريقية المشاركة وهي ناميبيا وبوتسوانا وأنغولا على جهود الاتحاد الافريقي في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية وهي آخر مستعمرة في إفريقيا.

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