“الصحة الفلسطينية”: 2808 شهداء و 10950مصابا جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل

16 أكتوبر، 2023
"الصحة الفلسطينية": 2808 شهداء و 10950مصابا جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الصهيوني، المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمصابين إلى 10950، حسب وكالة الانباء الفلسطينية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان صحفي حسب ذات المصدر، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة الغربية بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

شرف الدين عبد النور

16 أكتوبر، 2023

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