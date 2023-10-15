الصحة الفلسطينية: 2384 شهيدا و نحو 10250 جريحا جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

15 أكتوبر، 2023
الصحة الفلسطينية: 2384 شهيدا و نحو 10250 جريحا جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042، حسب وكالة الانباء الفلسطينية.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200، يختم ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

15 أكتوبر، 2023

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