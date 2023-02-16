الصحة العالمية: إصابات كورونا تراجعت بـ 92 بالمائة

16 فبراير، 2023

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم تراجعت بنسبة 92 بالمئة. و47 بالمئة على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة.

وجاء في تقرير المنظمة الأسبوعي حول وباء فيروس كورونا المستجد: “على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابةووأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة. وهو تراجع بنسبة 92 بالمئة و47 المئة على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة”.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا.

رمزي أحمد توميات

16 فبراير، 2023

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