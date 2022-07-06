ونشرت قناة “العربية”، على موقعها الإلكتروني مقالا عن الحدث عنونته بـ”إنزال جوي بري وبحري ضخم بالجزائر: استعراض للمدرعات وأقوى وسائل الصراع المسلح يخطف الأنظار”.

و تضمن المقال شرحا ومتابعة لمختلف مراحل الاستعراض الذي جاء قويا بتفاعل تام بين مختلف قوات الجيش، البرية، البحرية، الجوية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والدرك الوطني، بالإضافة إلى الحماية المدنية والجمارك وأسلاك الأمن الوطني.

وأشار المقال الى أن العرض تضمن تشكيلة من الدبابات المعصرنة بمختلف الأنواع وآليات الإسناد والمدفعية وعربات قتالية، بالإضافة إلى تشكيل جوي وبحري يتكون من عدة أنواع من الطائرات والسفن والفرقاطات”.

ومن جهتها، عنونت وكالة الأناضول التركية، مقالها عن الحدث بـ” الجزائر.. عرض عسكري غير مسبوق في ذكرى الاستقلال: بحضور رؤساء دول بينهم التونسي قيس سعيد والفلسطيني محمود عباس”، حيث ركزت الوكالة على مشاركة الوفود الأجنبية للحدث.

وبدورها ركزت قناة “روسيا اليوم” على المشاركة الشعبية وحضور المواطنين الكبير للاستعراض فجاء عنوانها ” آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما”.

أما بخصوص رسالة الاستعراض فعلق عليه المقال بـ ” يبدو أن قيادة الجيش الجزائري تكون قد قررت رفع السقف عاليا، وإخراج كل ما لدى الجزائر من نماذج لأسلحة متطورة، في هذا اليوم.

ليديا كبيش