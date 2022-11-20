الصحافة الروسية تتحدث عن زيارة الرئيس تبون لموسكو

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى أنه يتم التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط، حيث من المتوقع إجراءها قبل نهاية العام الحالي.

وقال لعمامرة نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية: “نتمنى أن تتم الزيارة قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.

وأردف ذات المتحدث بالقول:” لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض. ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.

وللتذكير، فقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

ومن جهتها، قالت الصحافة الروسية إن الجزائر مستمرة في التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، حيث وصفت “نيزافيسيمايا غازيتا” الجزائر بأنها شريك مهم لروسيا، مضيفة أنه لا يزال هناك زخم جيد في تطوير العلاقات على كافة الأصعدة بين البلدين.

كما أشار مصدر روسي لذات الصحيفة، الى أن هناك توقعات بأن الرحلة ستتم في ديسمبر. ومع ذلك ، لم يستبعد المصدر الدبلوماسي إمكانية تغيير المواعيد النهائية بسبب جدول الأعمال المزدحم.

رمزي أحمد توميات

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