الصالون الدولي للكتاب يحتضن تظاهرة ضخمة تضامنا مع فلسطين

كشف محافظ الصالون الدولي للكتاب، محمد إيقرب، أن الصالون الذي سيفتتح هذا الأربعاء، سيعرف إحتضان تظاهرة ضخمة تضامنا مع فلسطين.

وأبرز إيقرب، لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أنّ فلسطين لم تغب يوماً عن صالون الجزائر. مضيفا أنّ القضية الفلسطينية وفلسطين لم تغب يوماً عن صالون الجزائر الدولي بكتّابها وناشريها ومثقفيها.

وكشف ذات المتحدث عن تظاهرة ضخمة ستنظمها المحافظة تضامناً مع الشعب الفلسطيني. والذي يعاني هذه الأيام من ويلات القصف والاعتداءات الصهيونية.

وقام المحافظ بتقديم أرقام دقيقة عن هذه الطبعة التي وصفها بـ “الاستثنائية”. والتي ستمتد إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر من العاشرة صباحاً إلى غاية العاشرة ليلاً.

في حين اشار محافظ الصالون الدولي للكتاب الى انّ الطبعة الـ 26 ستكون استثنائية لانفتاحها على إفريقيا. وحجم الدول والناشرين المشاركين فيها. وكذا البرنامج الثقافي الثري المصاحب للتظاهرة. والأسماء الأدبية الكبيرة الحاضرة.

بالإضافة إلى عدد العناوين المعروضة في الصالون، والتي تجاوزت الـ 300 ألف كتاب سيعرضها 1283 ناشراً. ممثلين لـ 61 دولة من بينها 18 دولة افريقية.

كما كشف إيقرب عن منع الناشرين في صالون الجزائر الدولي من البيع بالجملة ونصف الجملة. لتمكين الجزائريين من اقتناء الكتب، مشددا على معاقبة كل من يتجاوز قانون المشاركة، مهدّداً إياهم بالإقصاء من الطبعات القادمة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...