الشيخ يوسف القرضاوي في ذمة الله

26 سبتمبر، 2022

توفي اليوم الاثنين، الرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 سنة في العاصمة القطرية الدوحة.

ولد الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي 9 سبتمبر 1926 عالم مصري مسلم أزهري، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وقد التحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية. وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية حينما كانت تخضع للحكم الملكي. ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. ومنها حصل على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون طالبًا.

حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م. وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.

كما حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في .1958 لاحقا في سنة 1960 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة. من كلية أصول الدين بالأزهر.

وفي سنة 1973 م حصل على (الدكتورا) بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية. وكان موضوع الرسالة عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.

ليديا كبيش

26 سبتمبر، 2022

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