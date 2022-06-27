الشروع في معاينة السكنات المتضررة من زلزال وهران

الشروع في معاينة السكنات المتضررة من زلزال وهران

باشرت اليوم الإثنين، السلطات الولائية بوهران، معاينة السكنات المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت الولاية أمس وقدرت درجتها بـ5.1 على سلم رشتر، حسبما أفادت به الصفحة الرسمية لمصالح الولاية.

ووفقا لنص البيان، فإن والي وهران، السعيد سعيود أعطى تعليمات للجنة التقنية للمعاينة المباشرة لكل السكنات المتضررة ورفع تقرير مفصل.

و قام سعيود قبيل فجر اليوم بزيارة بلدية بطيوة رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي للاطمئنان على ساكنتها ومعاينة السكنات المتضررة من الزلزال أين التقى بالسكان واستمع إلى انشغالاتهم، وطمأنهم فيما يخص التكفل بالمتضررين .

كما أعطى والي وهران، تعليمات للهيئة التقنية للمعاينة ومصالح البلدية بمباشرة عمليات معاينة السكنات التي عرفت تشققات جراء الزلزال في الصباح.

ليديا كبيش

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