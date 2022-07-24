الشروع في مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة مع الدخول الاجتماعي المقبل

الشروع في مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة مع الدخول الاجتماعي المقبل

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن الشروع في مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة، خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وجاء ذلك على هامش اشراف بن بوزيد على تدشين مركز علاج السرطان لدى الأطفال، تابع لمستشفى لمين دباغين بباب الوادي بالعاصمة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعداد القوانين الأساسية للقطاع قبل نهاية السنة الجارية بعد أن أعلن عنه رئيس الجمهورية، كاشفا عن الانتهاء من تحضير 6 قوانين أساسية تخص القطاع و4 أخرى في طور الإعداد.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث أنه سيتم عرض هذه النصوص على اجتماع الحكومة مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل.

وبخصوص الخدمة المدنية، فقال وزير الصحة:”أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة بعد إنشاء أقطاب طبية جهوية تقدم الخدمات للمواطنين بالمناطق التي تعاني من نقص في الأطباء، لاسيما الأخصائيين”.

كما كشف نفس المسؤول، أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز المصالح التي تعاني من نقص في الأطباء المساعدين والأساتذة المساعدين.

وأكد وزير القطاع، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الأطباء الأخصائيين على مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بداية من شهر سبتمبر القادم.

ليديا كبيش

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