 الشروع في عملية رقمنة تسيير مخازن الحبوب

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في عملية رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني. بهدف الحصول على “نظرة دقيقة” على تطور المخزونات، حسبما كشف عنه وزير القطاع.

وقال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، أن: “القطاع باشر مرحلة رقمنة كل مخازن الحبوب، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب او تلك التابعة للمنتجين الخواص”.

وأوضح هني أن هذه العملية ستسمح أن يكون للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية..

وأضاف ذات المتحدث، أن التحكم في المعطيات المتعلقة بالمخازن. لاسيما من خلال هذه العملية، سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن على ولايات البلاد. من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية. ويبلغ عدد المطاحن على المستوى الوطني 432 مطحنة، حسب الأرقام التي قدمها الوزير.

كما أكد وزير الفلاحة أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة الجارية 2.6 مليون هكتار. تمثل 31 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة.

ليديا كبيش

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