الشروع في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

12 نوفمبر، 2022

عقدت اليوم السبت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ووفقا لنص البيان، فقد خصص الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06‐03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأحال مكتب المجلس، في وقت سابق، على اللجنة 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

ليديا كبيش

12 نوفمبر، 2022

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